Makas daraldı! Güncellenen şampiyonluk oranları herkese, "Süper Lig yeni başlıyor" dedirtti
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Haftalar geçtikçe Süper Lig'in boyu kısalırken, şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Konyaspor'a yenilen Galatasaray'ın oranı yükselerek 1.42'ye çıktı, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin oranı ise Alanya zaferi sonra düşerek 1.80 oldu.
Süper Lig'de 26. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Son oranlarla birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki makas daraldı.
GALATSARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA FARK AZALDI
Deplasmanda Konyaspor'a yenilen Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.17'den 1.42'ye yükseldi. 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise oranı 2.05'ten 1.80'e çekildi. 26. hafta sonrası iki takım oranları arasındaki farkın kapanması dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ'IN ORANI DÜŞTÜ
İstanbulspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş'ın oranı 25.00'ten 20'ye çekildi. Trabzonspor'un oranı 100, Adana Demirspor'un oranı ise 150'de sabit kaldı.