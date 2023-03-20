Makas daraldı! Güncellenen şampiyonluk oranları herkese, "Süper Lig yeni başlıyor" dedirtti

Haftalar geçtikçe Süper Lig'in boyu kısalırken, şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Konyaspor'a yenilen Galatasaray'ın oranı yükselerek 1.42'ye çıktı, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin oranı ise Alanya zaferi sonra düşerek 1.80 oldu.