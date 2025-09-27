Haberler

Makaralı Yay Kadın Takımı Dünya Şampiyonu

Makaralı Yay Kadın Takımı Dünya Şampiyonu
Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi ve Büşra Fatma Ün'den oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı, finalde Hindistan'ı yenerek altın madalya kazandı.

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi ve Büşra Fatma Ün'den oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı, finalde Hindistan ile karşılaştı. Milliler, 152-148'lik sonuçla altın madalyaya uzandı ve dünya şampiyonu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
