Makaralı Yay Kadın Takımı Dünya Şampiyonu

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi ve Büşra Fatma Ün'den oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı, finalde Hindistan ile karşılaştı. Milliler, 152-148'lik sonuçla altın madalyaya uzandı ve dünya şampiyonu oldu. - İSTANBUL