Haberler

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 3. ayağında altın madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 3. ayak müsabakalarında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde Meksika'yı yenerek altın madalya kazandı.

Okçulukta Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakalarında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyonda, 42 ülkeden 334 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor.

Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde Meksika ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli takım, zirvenin sahibi oldu.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Husumetlisine sokak ortasında pusu kurup kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz

AK Partili Yayman’dan Terörsüz Türkiye için kritik açıklama: Yakında yeni adımlar atılacak

Yayman'dan Terörsüz Türkiye mesajı
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı