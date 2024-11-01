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Mahmut Eroğlu Anısına Tenis Turnuvası Düzenlendi

Mahmut Eroğlu Anısına Tenis Turnuvası Düzenlendi
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Bursa'da Kanserle Savaş Derneği ve Gümüş Raket Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel tenis turnuvasında 63 sporcu yer aldı. Müsabakaları, kanser tedavisi gören çocuklar da izledi. Yenilenerek daha anlamlı hale gelen turnuvada dereceye girenler ödüllerini aldı.

BURSA Kanserle Savaş Derneği ile Gümüş Raket Tenis Kulübü ev sahipliğinde, Mahmut Eroğlu anısına geleneksel olarak düzenlenen tenis turnuvası, bu yıl 63 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvayı, kanser tedavisi gören çocuklar da ilgiyle izledi.

Bursa Kanserle Savaş Derneği'nin her yıl, Mahmut Eroğlu adına düzenlendiği geleneksel tenis turnuvası, Gümüş Raket Tenis Kulübü Tesisleri'nde, 63 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Kanser tedavisi gören çocukların ilgiyle izlediği müsabakalar 9 gün sürdü. Yarışmalarda, erkeklerde Burak Mestanlı, kadınlarda da Bahar Sancaklı birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri törenle verilirken, turnuvada katılımcıların ödediği tüm ücretler, Bursa Kanserle Savaş Derneği'ne bağışlanarak kansere karşı mücadelede kullanılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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