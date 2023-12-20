Serdar Dursun son dakikada Galatasaray'a 3 puanı hediye etti
Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının son anlarında ilginç bir an yaşandı. Fatih Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Kevin Lasagna'nın kafayla vurduğu top ağlara giderken Serdar Dursun'un arka direkte topa dokunması sonucu ofsayt bayrağı kalktı. Serdar Dursun'un bu hamlesi futbolseverler tarafından çok konuşuldu.
Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Maçın son anlarındaki pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.
SERDAR AĞLARA GİDEN TOPA DOKUNDU OFSAYT BAYRAĞI KALKTI
Mücadelenin son anlarında kullanılan kornere kafa vuran Lasagna'nın şutu tam ağlara gidecekken ofsaytta bulunan Serdar Dursun topa dokundu ve pozisyon geçerlilik kazanmadı.
"MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"
Serdar Dursun'un dokunduğu top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Mücadelenin ardından birçok futbolsever yıldız futbolcuya "Maçın kaderini değiştirdi" şeklinde yorum yaptı.