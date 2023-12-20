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Serdar Dursun son dakikada Galatasaray'a 3 puanı hediye etti

20 Aralık 2023 22:38 Güncelleme: 22:41 Abone Ol

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının son anlarında ilginç bir an yaşandı. Fatih Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Kevin Lasagna'nın kafayla vurduğu top ağlara giderken Serdar Dursun'un arka direkte topa dokunması sonucu ofsayt bayrağı kalktı. Serdar Dursun'un bu hamlesi futbolseverler tarafından çok konuşuldu.