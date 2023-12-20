Üye Girişi
Haberler

Serdar Dursun son dakikada Galatasaray'a 3 puanı hediye etti

Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının son anlarında ilginç bir an yaşandı. Fatih Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Kevin Lasagna'nın kafayla vurduğu top ağlara giderken Serdar Dursun'un arka direkte topa dokunması sonucu ofsayt bayrağı kalktı. Serdar Dursun'un bu hamlesi futbolseverler tarafından çok konuşuldu.

Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Maçın son anlarındaki pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.

SERDAR AĞLARA GİDEN TOPA DOKUNDU OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

Mücadelenin son anlarında kullanılan kornere kafa vuran Lasagna'nın şutu tam ağlara gidecekken ofsaytta bulunan Serdar Dursun topa dokundu ve pozisyon geçerlilik kazanmadı.

"MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Serdar Dursun'un dokunduğu top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Mücadelenin ardından birçok futbolsever yıldız futbolcuya "Maçın kaderini değiştirdi" şeklinde yorum yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Serdar Dursun Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? TARİH BELLİ OLDU Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title