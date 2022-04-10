Maç sonunda aldığı haberle yıkıldı! Uğurcan Çakır'ın acı günü - Haberler

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Maç sonunda aldığı haberle yıkıldı! Uğurcan Çakır'ın acı günü

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor'un ve A Milli Takım'ın yıldızı Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının sonunda aldığı haberle yıkıldı. 25 yaşındaki kalecinin hastanede tedavi gören dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının ardından aldığı dedesinin vefat ettiği haberiyle yıkıldı.

Maç sonunda aldığı haberle yıkıldı! Uğurcan Çakır'ın acı günü

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan bordo mavili ekibin yıldız kalecisi, acı haberi karşılaşma sonrası öğrendi.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Gaziantep FK, Trabzonspor, Spor, Haberler

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