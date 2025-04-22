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Maç gecikmeli başlayacak! Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi rahatsızlandı

Maç gecikmeli başlayacak! Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi rahatsızlandı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemeyecek. Maçı 4. hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Konyaspor- Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemeyecek. Maçı 4. hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Doktorlar Taşkınsoy'a müdahale ediyor. Karşılaşma bu sebepten dolayı geç başlayacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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