Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin Paris'te bir otelden çıkarken fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranını ittiği anlar büyük tepki çekti.

  • Kylian Mbappe, Paris'te bir otelden çıkarken fotoğraf çekmek isteyen bir hayranını itti.
  • Mbappe'nin hayranını ittiği anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.
  • Sosyal medyada bazı kullanıcılar Mbappe'nin davranışını eleştirdi, bazıları ise yoğun kalabalık ve güvenlik nedeniyle tepki vermiş olabileceğini savundu.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Paris'te bir otelden çıkarken yaşanan bir olayla gündeme geldi. Fransız futbolcunun bir hayranına verdiği tepki sosyal medyada tartışma yarattı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN HAYRANINI İTTİRDİ

Paris'te bir otelden ayrıldığı sırada Mbappe'nin yanına yaklaşan bir hayranı, yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirmek istedi. Ancak o an yaşanan kısa gerginlikte Mbappe'nin hayranını ittiği görüldü.

TARTIŞMA YARATTI

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar Mbappe'nin davranışını eleştirirken, bazıları ise yoğun kalabalık ve güvenlik nedeniyle böyle bir tepki vermiş olabileceğini savundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaydin saglik:

œmbappe

