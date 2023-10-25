Ludogorets maçında yok! İsmail Kartal, takımın bel kemiğini dinlendirme kararı aldı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın yıldızı İsmail Yüksek'i Ludogorets maçında dinlendirmeye karar verdi. Kartal'ın bu kararı tedbir amaçlı aldığı belirtildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın bel kemiği İsmail Yüksek'i Ludogorets maçında dinlendirecek.
DİNLENDİRİLECEK
TRT Spor'da yer alan habere göre, İsmail Kartal, idmana çıkmayan yıldız futbolcuyu Ludogorets maçında dinlendirme kararı aldı.
PENDİKSPOR MAÇINDA SAHADA
İsmail Yüksek'in perşembe günü oynanacak Ludogorets maçında forma giymeyecceği ve Pendikspor maçında formasına tekrar kavuşacağı aktarıldı.
Kaynak: Haberler.com / Spor