Lübnan Heyeti Hangzhou Asya Oyunları'na Katılacak

Lübnan'dan 36 kişilik bir heyet, ekonomik zorluklara rağmen Hangzhou Asya Oyunları'na katılmak ve madalya kazanmak için Çin'e gidiyor.

1. Antrenmandan çeşitli görüntüler

3. Antrenmandan çeşitli görüntüler

23 Eylül'de başlayacak Hangzhou Asya Oyunları'na katılacak olan Lübnan heyetinin üyeleri ekonomik zorluklara rağmen yüksek beklentilere sahip.

"Oyunlara katılmak ve madalya kazanmak istiyoruz. Atıcılık, halter ve judo müsabakaları olmak üzere üç dalda madalya kazanmaya çok yakınız."

"Lübnan'daki tüm koşullara ve zorluklara rağmen Asya Oyunları'nda Lübnan'a madalya kazandırmak için Çin'e gidiyoruz. Lübnan için bir madalya kazanmak istiyoruz.

Asya Oyunları'nda Lübnan'ı temsil etmek benim için bir onur ve bu oyunlara ilk kez katılıyorum. Bu yüzden benim için iyi bir deneyim olacak."

Tarihinin en kötü ekonomik sürecini yaşayan Lübnan'dan 36 kişilik bir heyet Çin'deki Hangzhou Asya Oyunları'na katılacak ve 12 farklı dalda yarışacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'dan bildiriyor. (XHTV)