Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi son idmanını Şükrü Saracoğlu'nda yaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Liverpool, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Liverpool, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Liverpool kafilesinde Teknik Direktör Andoni Iraola ve oyuncular, son antrenman için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine çıktı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman istasyon ve çabukluk ile devam ederken orta yuvarlakta top kapma çalışması yapıldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçı taktiği üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı