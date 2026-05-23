Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda mesajı Açıklaması

Liverpool'dan Muhammed Salah'a veda mesajı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için veda mesajı yayımladı. Teknik direktör Arne Slot ve eski çalıştırıcı Jürgen Klopp, Salah'ın profesyonelliğini ve gol arzusunu övdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Salah için "Mısırlı süper yıldızın dokuz yıl giydiği kırmızı formayla sergilediği muhteşem performansın ardından birçok yönü iyi biliniyor, ancak bazı yönleri daha az tanınıyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot ise yayımladığı mesajda, Salah'ın profesyonellik yönüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Daha ilk günden profesyonelliğinden etkilendim çünkü her sezonda olduğu gibi sezon öncesi hazırlık döneminde yapılan testlerin hepsinden geçmişti. Bir teknik direktörün en çok istediği şeylerden birisi de geri dönen bir futbolcunun formda olması ve hazır hissetmesidir."

Liverpool'un eski çalıştırıcısı Jürgen Klopp da 33 yaşındaki oyuncu için "Gol atma arzusu onu rotasyona sokmayı en zor hale getirdi. Muhammed Salah kafasında hangi maçta rotasyona uygun olduğunu, hangisinde olmadığını belirliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllar Mısırlı futbolcuyla takım arkadaşlığı yapan Jordan Henderson, Salah'ın Liverpool'daki 9 yıllık kariyerinde sürekli üstüne katarak kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, "Hiçbir zaman izin günü olmadı. Yazın izinli olduğu zamanlarda bile sürekli çalışıyordu. Her zaman 'Gelecek sezon nasıl daha iyi olabilirim?' diye düşünüyordu." ifadelerini kullandı.

Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
