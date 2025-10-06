Liverpool çıldırdı! Salah'ın yerine 172 milyon euroluk yıldız geliyor

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, 33 yaşına gelen yıldızı Muhammed Salah sonrası dönemin planlamasına başladı. Kırmızılar, hücum hattında Salah'ın yerini alabilecek isim olarak Bayern Münih'ten Michael Olise'yi gündemine aldı.

İNANILMAZ TEKLİF

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Fransız yıldız için 150 milyon sterlin (172 milyon euro) değerinde rekor bir teklife hazırlanıyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Liverpool formasıyla 2017 yılından bu yana büyük başarılara imza atan Muhammed Salah'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak İspanyol basınına yansıyan iddialarda, sezon sonunda Salah'ın takımdan ayrılabileceği ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler aldığı belirtiliyor. Kulüp yönetimi ise olası bir ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdı.

SALAH'IN YERİNE İLK ADAY: MICHAEL OLISE

Liverpool'un öncelikli hedefi Michael Olise oldu. Bayern Münih'te forma giyen 23 yaşındaki Fransız futbolcu, hücum hattındaki çok yönlülüğü ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Liverpool'un Olise için tarihi bir transfer bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 10 maçta görev alan Olise, 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Teknik direktör Vincent Kompany'nin sisteminde önemli bir rol üstlenen Fransız yıldız, Almanya'da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar süren Olise'nin güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor. Liverpool'un planı, genç yıldızı uzun vadeli bir proje olarak kadroya katmak.