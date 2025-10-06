Haberler

Liverpool çıldırdı! Salah'ın yerine 172 milyon euroluk yıldız geliyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Liverpool çıldırdı! Salah'ın yerine 172 milyon euroluk yıldız geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig devi Liverpool, 33 yaşına gelen yıldızı Muhammed Salah sonrası dönemin planlamasına başladı. Salah'ın yerini alabilecek isim olarak Bayern Münih'ten Michael Olise'yi gündemine aldı. Liverpool, Fransız yıldız için 150 milyon sterlin değerinde rekor bir teklife hazırlanıyor. Salah'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ancak sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, 33 yaşına gelen yıldızı Muhammed Salah sonrası dönemin planlamasına başladı. Kırmızılar, hücum hattında Salah'ın yerini alabilecek isim olarak Bayern Münih'ten Michael Olise'yi gündemine aldı.

İNANILMAZ TEKLİF

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Fransız yıldız için 150 milyon sterlin (172 milyon euro) değerinde rekor bir teklife hazırlanıyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Liverpool formasıyla 2017 yılından bu yana büyük başarılara imza atan Muhammed Salah'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak İspanyol basınına yansıyan iddialarda, sezon sonunda Salah'ın takımdan ayrılabileceği ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler aldığı belirtiliyor. Kulüp yönetimi ise olası bir ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdı.

Liverpool çıldırdı! Salah'ın yerine 172 milyon euroluk yıldız geliyor

SALAH'IN YERİNE İLK ADAY: MICHAEL OLISE

Liverpool'un öncelikli hedefi Michael Olise oldu. Bayern Münih'te forma giyen 23 yaşındaki Fransız futbolcu, hücum hattındaki çok yönlülüğü ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Liverpool'un Olise için tarihi bir transfer bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 10 maçta görev alan Olise, 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Teknik direktör Vincent Kompany'nin sisteminde önemli bir rol üstlenen Fransız yıldız, Almanya'da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar süren Olise'nin güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor. Liverpool'un planı, genç yıldızı uzun vadeli bir proje olarak kadroya katmak.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 265.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'yi eleştiren Nükhet Duru, bu kez kendi sahne kıyafetiyle gündemde

Hadise'yi eleştirmişti, şimdi kendi sahne tarzı konuşuluyor
Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı

Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.