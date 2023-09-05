Listeye göre Fenerbahçe kupanın bir ucundan tuttu! İşte Konferans Ligi'nin favorileri

Opta Analyst, Konferans Ligi'nin favorilerini açıkladı. Fenerbahçe, Aston Villa'nın ardından 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında şampiyonluk için ağır favori gösterildi. Konferans Ligi'nde mücadelede eden bir başka temsilcimiz Beşiktaş ise kupanın favorisi olarak 7. sırada gösterildi.

Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, Opta Analyst tarafından kupanın favorileri arasında gösterildi.

FENERBAHÇE AĞIR FAVORİ

Fenerbahçe, H Grubu'nda Spartak Trnava, Ludogorets ve Nordsjaelland ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turnuvanın ağır favorisi olarak gösterilirken Aston Villa'nın ardından 2. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ, 7. SIRADA

Beşiktaş ise D Grubu'nda yer alırken Lugano, Club Brugge ve Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar ise Konferans Ligi'nin favorileri arasında 7. sırada bulunuyor.