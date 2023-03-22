Lionel Messi'ye çılgın teklif! Beckham transfere ikna etmek için kulüpten hisse veriyor

Efsane futbolcu David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami, transfer etmek istediği Lionel Messi'ye maaş kısıtlaması sebebiyle çok konuşulacak bir teklifte bulundu. MLS ekibi, Arjantinli yıldıza kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını vermeyi önerdi. Messi, teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

Paris Saint-Germain tribünlerinin tepki gösterdiği ve son Rennes maçında ıslıklanan Lionel Messi, kulüple sürdürdüğü yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamadı. Arjantinli yıldızı sürpriz bir talip çıkarken, yapılan teklif şaşırttı.

INTER MIAMI, MESSI'Yİ İSTİYOR

David Beckham'ın ortaklarından olduğu Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Maaş kısıtlaması bulunan Amerika ekibi, dünyaca ünlü futbolcuya imza attırmak için yeni bir formül buldu.

KULÜP HİSSESİ TEKLİF EDİLDİ

Beckham, Lionel Messi'ye maaşının yanında kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını teklif etti. Arjantinli futbolcunun bu teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği öğrenildi.