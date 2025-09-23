Limni Gölü'nde Cimnastik Etkinliği Düzenlendi

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda, "Avrupa Spor Haftası" kapsamında cimnastik etkinliği gerçekleştirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Limni Gölü Tabiat Parkı'nın, spor ve doğayı buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtildi. Etkinliğin, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği'nin iş birliğinde düzenlendiği aktarılan açıklamada, sporun farkındalık oluşturmadaki gücü ve turizme katkısının vurgulandığı ifade edildi.

Açıklamada, Limni Gölü'nün yemyeşil ormanları, serin havası ve manzarasıyla katılımcılara eşsiz bir atmosfer sunduğuna işaret edilerek, "Karadeniz'in saklı cenneti" olarak tanımlanan gölün, bu kez sporun dinamizmiyle renklendiği kaydedildi.

Etkinlik kapsamında cimnastik antrenörü ve sporcuların yaptığı gösterilerin beğeni toplandığı vurgulanan açıklamada, "Sporcuların hareketleri, gölün dingin manzarasıyla bütünleşerek, unutulmaz kareler oluşturdu." denildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay da etkinliğin amacının sadece spor yapmayı teşvik etmek değil, aynı zamanda kentin turizm değerlerini tanıtmak olduğunu belirtti.

Atalay, etkinliğin önemine dikkati çekerek, "Sporun birleştirici gücüyle doğanın huzurunu bir araya getiren bu etkinlik, katılımcılara hem sağlık hem de moral kazandırdı." ifadesini kullandı.