Lille, Lens'e 2-1 yenildi
AA - Yusuf Özcan - Spor
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, evinde Lens'e 2-1 mağlup oldu.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, evinde Lens'e 2-1 mağlup oldu.
Ligin 32. hafta mücadelesinde Lille, Lens takımını ağırladı.
Konuk takımın gollerini 4. dakikada Przemyslaw Frankowski ve 37. dakikada Arnaud Muinga attı.
Ev sahibi takımın tek golü ise 45+1. dakikada Xeka'dan geldi.
Lille'de forma giyen milli futbolculardan Zeki Çelik, 79 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Lille, 48 puanda kaldı. 50 puana ulaşan Lens ise puan tablosunda Lille'in üstüne çıkarak 7. sıraya yerleşti.
AA / Yusuf Özcan - Spor