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Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi

Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig maçlarının ertelenmeyeceği yönünde resmi bir açıklama yaptı. Kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten TFF, maçların daha önce planlandığı tarihlerde oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi

Süper Lig'de haftanın programı şöyle;

28 Mart Cuma

  • 16.00 Kayserispor - Hatayspor
  • 16.00 Antalyaspor - Alanyaspor
  • 20.30 Konyaspor - Gaziantep
  • 20.30 Bodrumspor - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

  • 13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
  • 16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
  • 16.00 Trabzonspor - Göztepe
  • 20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi

  • 20.00 Eyüpspor - RAMS Başakşehir
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

fetönün yapısı siyasettemi futvboldamı nerde varsa var gene şampiyon yaptılar

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

FB Lig maçımızı erteleyin deyince çözün bu oldu herhalde

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