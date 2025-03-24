Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle;

28 Mart Cuma

16.00 Kayserispor - Hatayspor

16.00 Antalyaspor - Alanyaspor

20.30 Konyaspor - Gaziantep

20.30 Bodrumspor - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Göztepe

20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi