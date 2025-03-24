Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig maçlarının ertelenmeyeceği yönünde resmi bir açıklama yaptı. Kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten TFF, maçların daha önce planlandığı tarihlerde oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle;
28 Mart Cuma
- 16.00 Kayserispor - Hatayspor
- 16.00 Antalyaspor - Alanyaspor
- 20.30 Konyaspor - Gaziantep
- 20.30 Bodrumspor - Fenerbahçe
29 Mart Cumartesi
- 13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
- 16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
- 16.00 Trabzonspor - Göztepe
- 20.30 Beşiktaş - Galatasaray
31 Mart Pazartesi
- 20.00 Eyüpspor - RAMS Başakşehir