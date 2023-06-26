Lig başlamadan gerilim başladı! Edin Dzeko'dan Erden Timur'a bomba yanıt

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Dzeko iyi oyuncu. Önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti" açıklmasına yanıt verdi. Dzeko'nun Timur'un sözlerine, "Bu adam çok komikmiş" cevabını verdiği öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'nun, Erden Timur'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya, "Bu adam çok komikmiş" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

"BU ADAM ÇOK KOMİKMİŞ"

Sarı-lacivertlilerin yeni forvetine Erden Timur'un iddiaları soruldu. Dzeko ise bu iddialara, "Bu adam çok komikmiş" şeklinde anıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Erden Timur, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, "Dzeko iyi oyuncu. Dzeko önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti." açıklamasını yaptı.