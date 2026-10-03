Leyla Çetin, ISU Gençler Grand Prix Ljubljana ayağında 150.12 puanla 11. oldu

Leyla Çetin, ISU Gençler Grand Prix Ljubljana ayağında 150.12 puanla 11. olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli sporcu Leyla Çetin, Slovenya'da düzenlenen ISU Gençler Grand Prix'sinin Ljubljana ayağında genç kadınlar kategorisinde 11. oldu. Kısa ve serbest programda yarışan Çetin, toplamda 150.12 puan elde etti.
Milli sporcu Leyla Çetin Slovenya'da düzenlenen ISU Gençler Grand Prix'sinin Ljubljana ayağında 11. oldu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Tivoli Salonu'ndaki organizasyonda genç kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Turnuvada kısa ve serbest programda yarışan Leyla, toplamda 150.12 puan elde ederek organizasyonu 11. sırada tamamladı.
Kaynak: AA