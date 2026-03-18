Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan'da "kısmi adale yırtılması" tespit edildi
Fenerbahçe Kulübü, Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'da kısmi adale yırtılması tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Kulübün açıklamasında, sarı-lacivertli oyuncunun MR görüntülenmesi sonucuna ilişkin "Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul