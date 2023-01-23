Larin, Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Yeni adresi büyük şaşkınlık yarattı

Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Club Brugge'e transfer olan Cyle Larin, burada umduğunu bulamadı. Yine adres değiştirmeye hazırlanan Kanadalı golcünün yeni rotası belli oldu. Birçok takımdan teklif alan Larin, tercihini Real Valladolid'den yana kullandı.

Yeni sözleşme için Beşiktaş ile anlaşmaya varamayan Cyle Larin, sezon başında Club Brugge'ün yolunu tutmuştu. Burada tutunamayan Kanadalı golcünün yeni adresi belli oldu.

İMZAYI ATIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Valladolid, uzun zamandır beklediği forvet transferini tamamlamak üzere. İspanyol ekibi, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Cyle Larin'in transferinde son aşamaya geldi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Larin'in kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitmesi beklenirken iki kulüp yıldız futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması için anlaşmaya vardı.