LaLiga Maçı Miami'ye Taşındı: Villarreal-Barcelona Karşılaşması Onaylandı

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), LaLiga'nın 17. haftasındaki Villarreal- Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasını onayladı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından 20 Aralık'ta oynanacak karşılaşmanın, iki tarafın talebi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinin ev sahipliği yapma isteğinin işleme alınmasının onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "Belgeleri alıp inceledikten ve yönetim kurulunun onayını aldıktan sonra, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, FIFA Uluslararası Maç Yönetmeliği ve RFEF tarafından onaylanan uygulama yönetmelikleri uyarınca, 20 Aralık 2025 tarihinde Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanacak maç için FIFA'dan izin alma prosedürlerini başlatmak üzere UEFA'ya bir talepte bulunacaktır." denildi.

LaLiga programına göre, 21 Aralık'ta Villarreal'in sahası Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın İspanya dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA'nın onayı gerekiyor.