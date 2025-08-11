LaLiga Maçı Miami'ye Taşındı: Villarreal-Barcelona Karşılaşması Onaylandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Futbol Federasyonu, 20 Aralık'ta Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Villarreal ve Barcelona arasında oynanacak maçı onayladı. UEFA ve FIFA'nın onayı için gerekli prosedürler başlatılacak.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), LaLiga'nın 17. haftasındaki Villarreal- Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasını onayladı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından 20 Aralık'ta oynanacak karşılaşmanın, iki tarafın talebi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinin ev sahipliği yapma isteğinin işleme alınmasının onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "Belgeleri alıp inceledikten ve yönetim kurulunun onayını aldıktan sonra, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, FIFA Uluslararası Maç Yönetmeliği ve RFEF tarafından onaylanan uygulama yönetmelikleri uyarınca, 20 Aralık 2025 tarihinde Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanacak maç için FIFA'dan izin alma prosedürlerini başlatmak üzere UEFA'ya bir talepte bulunacaktır." denildi.

LaLiga programına göre, 21 Aralık'ta Villarreal'in sahası Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın İspanya dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA'nın onayı gerekiyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Çanakkale'den vahim görüntüler! Boğaz griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi

Her yer griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza

Coman'dan 100 milyon euroluk imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.