LeBron ile Doncic 30'ar sayı attı, Lakers deplasmanda kazandı

Güncelleme:
NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, Smoothie King Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 111-103'lük skorla mağlup etti ve üst üste 3, toplamda da 23. galibiyetini kazandı. Lakers'ta Luka Doncic 30 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, LeBron James de 30 sayı, 8 asistle oynadı. Kötü gidişini durduramayan ve 30. yenilgisini alan Pelicans'ta ise Trey Murphy'nin 42 sayılık kariyer performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 116 - Cleveland Cavaliers: 120

Washington Wizards: 120 - Orlando Magic: 112

Memphis Grizzlies: 106 - San Antonio Spurs: 105

New Orleans Pelicans: 103 - Los Angeles Lakers: 111

Minnesota Timberwolves: 122 - Miami Heat: 94

Sacramento Kings: 98 - Dallas Mavericks: 100 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
