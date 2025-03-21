La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
LaLiga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Real Madrid'de takım ayrılacağı konuşulan Arda Güler'in değeri 45 milyon euroda sabit kaldı. Diğer milli futbolcularımızdan Getafe forması giyen Bertuğ Yıldırım'ın değeri 2.5 milyon euroya düştü. Valladolid'de top konuşturan Cenk Özkacar'ın piyasa değeri de 1.5 milyon euroya geriledi.
Transfermarkt, LaLiga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bunun ardından bu sezon Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan ve takımdan ayrılması gündemde olan milli yıldızımız Arda Güler'in yeni değeri merak konusu oldu.
MBAPPE ARTIK 170 MİLYON EURO
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin piyasa değeri 160 milyon eurodan 170 milyon euroya yükseldi. Barcelona'nın genç orta saha oyuncusu Pedri'nin değeri de 100'den 120 milyon euroya çıkarıldı. Atletico Madrid'in Arjantinli golcüsü Julian Alvarez'in değeri ise 80 milyon eurodan 90 milyon euroya yükseltildi.
BETİS'İN GENÇ YILDIZI %1000 DEĞERLENDİ
Real Betis'in 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Jesus Rodriguez'in değeri ise tam yüzde 1000'lik artışla 1 milyon eurodan 10 milyon euroya çıkarıldı. Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz da değerini 35'ten 45 milyon euroya çıkardı.
ARDA'NIN DEĞERİ SABİT KALDI
Milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri ise 45 milyon euroda sabit kaldı. LaLiga'da forma giyen diğer Türk futbolculardan Getafe'nin forveti Bertuğ Yıldırım'ın değeri 500 bin euro geriledi ve 2.5 milyon euroya indi. Real Valladolid'de top konuşturan Cenk Özkacar'ın piyasa değeri de 300 bin euro düşüşle 1.5 milyon euroya geriledi.