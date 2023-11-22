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Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Sarah, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın)

Setler: 25-23, 25-20, 25-16

Süre: 76 dakika (26, 28, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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