Kütahyaspor Sezona Galibiyetle Başladı

Kütahyaspor, Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Tire 2021 FK'ya konuk oldu. İzmir Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 4-2 mağlup eden Mavi Şimşekler, lige üç puanla başladı. Kütahyaspor'un golleri 10. dakikada Ahmet Teker, 33. ve 37. dakikalarda Aykut Çift ile 68. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'ndan geldi. Bu galibiyetle Kütahyaspor, sezonun ilk haftasını zirvede tamamladı. - KÜTAHYA