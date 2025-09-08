Haberler

Kütahyaspor Sezona Galibiyetle Başladı

Kütahyaspor Sezona Galibiyetle Başladı
Kütahyaspor, Nesine 3. Lig'in ilk haftasında Tire 2021 FK'yı 4-2 mağlup ederek sezonun başında 3 puan kazandı. Ahmet Teker, Aykut Çift ve Mustafa Çeçenoğlu'nun golleriyle rakibini mağlup eden Mavi Şimşekler, lige iyi bir başlangıç yaptı.

Kütahyaspor, Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Tire 2021 FK'ya konuk oldu. İzmir Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 4-2 mağlup eden Mavi Şimşekler, lige üç puanla başladı. Kütahyaspor'un golleri 10. dakikada Ahmet Teker, 33. ve 37. dakikalarda Aykut Çift ile 68. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'ndan geldi. Bu galibiyetle Kütahyaspor, sezonun ilk haftasını zirvede tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
