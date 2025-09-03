Kütahyaspor, Abdullah Tazgel'i Kiraladı

Kütahyaspor, 1.Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

2024-25 Sezonunda Kütahyaspor'un grubunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Bursaspor'un değişilmez isimlerinden birisi olan Abdullah Tazgel 23'ü onbirde olmak üzere 24 lig maçında oynadı ve sezonun bitimiyle birlikte Amed'e imza attı. 2003 doğumlu Abdullah daha önce 1. ve 2.Ligde de Bursaspor formasını terletti, ayrıca 11 kez genç milli takımda oynadı. - KÜTAHYA