Kütahyaspor, Abdullah Tazgel'i Kiraladı

Kütahyaspor, Abdullah Tazgel'i Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyaspor, 1.Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Tazgel, genç milli takımda da 11 kez görev aldı.

Kütahyaspor, 1.Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in sol bek oyuncusu Abdullah Tazgel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

2024-25 Sezonunda Kütahyaspor'un grubunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Bursaspor'un değişilmez isimlerinden birisi olan Abdullah Tazgel 23'ü onbirde olmak üzere 24 lig maçında oynadı ve sezonun bitimiyle birlikte Amed'e imza attı. 2003 doğumlu Abdullah daha önce 1. ve 2.Ligde de Bursaspor formasını terletti, ayrıca 11 kez genç milli takımda oynadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD ordusundan uyuşturucu yüklü gemiye baskın: 11 ölü

Trump'ın emriyle gemiye yapılan baskın kanlı bitti: 11 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilikten çok yaş farkı konuşuldu, Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu

Evlilikten çok yaş farkı konuşuldu, Erbil sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.