Kütahya Valisi Musa Işın, Spor Tesislerini İnceledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, ilde yapımı devam eden ve tamamlanan spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Valimiz gençlerimizin daha modern, daha donanımlı alanlarda spor yapabilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Modern imkanlarla yükselen bu tesisler, gençlerimizin spora daha kolay ulaşmasına ve her branşta kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak. Şehrimizin spor altyapısına kazandırılan yatırımlar, geleceğe yapılan güçlü bir adım niteliği taşıyor. Kurumumuza, spora ve gençliğimize her daim desteklerini esirgemeyen Valimiz Musa Işın'a şükranlarımızı sunuyor, bu güçlü destekle Sporun Şehri Kütahya'mızda gençlerimize daha parlak bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA