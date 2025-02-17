Kütahya'da Spor Malzemesi Dağıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor malzemesi dağıtım etkinliği, Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

'Spor Yapın, Farkınız Olsun' sloganıyla yapılan etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, kent protokolü ve milli atıcı Yusuf Dikeç katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarında Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, milli atıcı Yusuf Dikeç ve milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı sporun önemine dikkat çekti.

"Her mahallede spor alanı olmasını hedefliyoruz"

Kütahya Valisi Musa Işın, konuşmasında sporun yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara değinerek, "Geçtiğimiz hafta bir başka spor etkinliğinde malzeme desteği sağlamıştık. Bugün de okullarımıza spor malzemeleri dağıtıyoruz. Amacımız, sporun her yaş grubuna ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda gençlik merkezleri kuruyor, spor tesisleri inşa ediyoruz. Her mahallede spor alanı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Vali Işın, amatör spor kulüplerine verilen desteğin de süreceğini belirterek, "Şehrimizin geri kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızı seviyoruz ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Milli atıcı Yusuf Dikeç'e de teşekkür eden Işın, "Kendisi çocuklarımız için bir rehber, bir marka, bir öncü. İnşallah her biriniz birer Yusuf Dikeç olacaksınız. Ülkemize kazandırdığı başarılar için kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik, ortaokul ve lise öğrencilerine spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla top, eşofman takımları ve çeşitli spor malzemelerinin dağıtılmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA