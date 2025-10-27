Kütahya'da Oryantiring Yarışması Coşkusu

Kütahya'da düzenlenen oryantiring yarışması Tavşanlı'dan gelen sporcuların yoğun katılımıyla yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kütahya Kentpark'ta düzenlenen ve Tavşanlı'dan gelen sporcuların yoğun ilgi gösterdiği Oryantiring Yarışması ile büyük bir coşkuya sahne oldu. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı etkinlik, Cumhuriyet coşkusunu sporun heyecanıyla harmanladı. Sporcular, harita ve pusula kullanarak parkurdaki hedefleri en kısa sürede bulmaya çalışarak zorlu bir mücadele verdi. Toplam 8 ayrı kategoride gerçekleşen yarışmada; Minikler, Yeni Başlayanlar, Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek olmak üzere farklı yaş gruplarından birçok sporcu ter döktü. Zamanla yarışan sporcuların başarılı ve hırslı performansı izleyicilerden tam not aldı.

Mücadelenin sonunda dereceye giren sporculara ödülleri ve katılım belgeleri takdim edildi. Özellikle Yıldız Kızlar kategorisinde birinci olan Ayşenur Cezayerli, mutluluğunu dile getirdi. Cezayerli, "Yarışma çok keyifli ve heyecan vericiydi. Ödül aldığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kızının başarısıyla gurur duyan baba Murat Cezayerli ise, tüm sporseverlere çağrıda bulundu. Cezayerli, "Kızımın başarısından gurur duyuyorum. Herkesi bu tür sporlar yapması için davet ediyorum" diyerek oryantiring sporunun önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Bayramı ruhunu sporla birleştiren bu anlamlı etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. - KÜTAHYA