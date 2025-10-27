Haberler

Kütahya'da Oryantiring Yarışması Coşkusu

Kütahya'da Oryantiring Yarışması Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Kentpark'ta düzenlenen oryantiring yarışmasına Tavşanlı'dan gelen sporcular yoğun ilgi gösterdi. Yarışma, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi ve birçok kategoride kıyasıya rekabet yaşandı.

Kütahya'da düzenlenen oryantiring yarışması Tavşanlı'dan gelen sporcuların yoğun katılımıyla yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kütahya Kentpark'ta düzenlenen ve Tavşanlı'dan gelen sporcuların yoğun ilgi gösterdiği Oryantiring Yarışması ile büyük bir coşkuya sahne oldu. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı etkinlik, Cumhuriyet coşkusunu sporun heyecanıyla harmanladı. Sporcular, harita ve pusula kullanarak parkurdaki hedefleri en kısa sürede bulmaya çalışarak zorlu bir mücadele verdi. Toplam 8 ayrı kategoride gerçekleşen yarışmada; Minikler, Yeni Başlayanlar, Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek olmak üzere farklı yaş gruplarından birçok sporcu ter döktü. Zamanla yarışan sporcuların başarılı ve hırslı performansı izleyicilerden tam not aldı.

Mücadelenin sonunda dereceye giren sporculara ödülleri ve katılım belgeleri takdim edildi. Özellikle Yıldız Kızlar kategorisinde birinci olan Ayşenur Cezayerli, mutluluğunu dile getirdi. Cezayerli, "Yarışma çok keyifli ve heyecan vericiydi. Ödül aldığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kızının başarısıyla gurur duyan baba Murat Cezayerli ise, tüm sporseverlere çağrıda bulundu. Cezayerli, "Kızımın başarısından gurur duyuyorum. Herkesi bu tür sporlar yapması için davet ediyorum" diyerek oryantiring sporunun önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Bayramı ruhunu sporla birleştiren bu anlamlı etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti

Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.