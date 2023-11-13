Kütahya'da Ayak Tenisi Turnuvası Gerçekleştirildi

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda gerçekleştirildi. 12 takımın katıldığı ve kıyasıya rekabete sahne olan turnuvanın birincisi Korkmazspor Takımı oldu.

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda gerçekleştirildi.

12 takımın katıldığı ve kıyasıya rekabete sahne olan turnuvanın birincisi Korkmazspor Takımı, ikincisi İşletme ve İştirakler Takımı, üçüncüsü Siyah Çoraplar Takımı ve dördüncüsü Dumlupınarspor Kadınlar Takımı oldu.

Başarılı olan takımlara hediyelerini ve kupalarını, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı takdim etti. Centilmence ve heyecanı yüksek geçen turnuvayı ilgiyle takip ettiğini belirten Başkan Vekili Damcı, bu ve benzeri etkinlikleri Kütahyalılarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. - KÜTAHYA