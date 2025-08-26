Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Koşusu Düzenlendi

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Zafer Koşusu, farklı yaş gruplarından birçok sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı. İl Müdürü Bülent Küçük, sporun tabana yayılması adına düzenlenen etkinlikte dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Zafer Koşusu, farklı yaş kategorilerinden sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla yapılan koşunun startını İl Müdürü Bülent Küçük verdi. Sporcular birincilik için kıyasıya mücadele ederken, dereceye girenler 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreninde ödüllerini alacak.

Sporun tabana yayılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Müdür Bülent Küçük, "30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla güzel bir etkinliği gerçekleştirdik. Zafer ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
