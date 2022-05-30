Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı - Haberler

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Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kuşak imtihanı sporcuları heyecanlandırdı

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip orta Okulunda spor salonunda eğitim gören Tekvandocular için Kuşak terfi imtihanı yapıldı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip orta Okulunda spor salonunda eğitim gören Tekvandocular için Kuşak terfi imtihanı yapıldı.

Antrenör ve öğretmen Yunus Bakan eğitiminde ki sporcuların kuşak imtihanına antrenör Halil İbrahim Ataman ve ilçe Gençlik ve Spor müdürü Erhan Yılmaz da katıldılar.

Sadece ilk ve Ortaokul öğrencilerinin katıldığı tekvando kursunda ki imtihanda ilkokul öğrencilerinin sergilediği performans velileri de sevindirdi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Halil İbrahim Ataman İmam Hatip gençlik Posof Spor Haberler

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