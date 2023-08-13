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Kuşadasıspor, 6 oyuncusuyla sözleşme yeniledi

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TFF 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor, iç transferde sözleşmesi sona eren 6 oyuncusuyla yeniden anlaşma sağladı. Dış transferde ise birçok isimle anlaşma yapıldı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, iç transferde sözleşmesi sona eren 6 oyuncusuyla yeniden anlaştı. Siyah-beyazlılarda Özgür Çelik, Hasan Demir, Serkan Yola, Murat Türkkan, Türker Toptaş ve Oğuzhan Kayar sözleşme imzalayarak yuvada kaldı. Kuşadası ekibi dış transferde ise Serdar Eylik, Volkan Fındıklı, Yunus Emre Kırdal, Hüseyin Çolak gibi isimlerle el sıkışmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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