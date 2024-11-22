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Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın

Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme Play-Off Turu'ndaki rakibi Macaristan oldu. Kura çekimine damga vuran an ise A Milli Takımımız ile eşleştikten sonra Macaristan teknik direktörü Marco Rossi'nin surat ifadesi oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekimine damga vuran an ise Macaristan teknik direktörü Marco Rossi oldu.

SURATI DÜŞTÜ

A Milli Takımımız ile eşleştikten sonra Macaristan teknik direktörü Marco Rossi'nin yüzünün aniden düştüğü görüldü. Kameralar kendini çekmeye başladığı anda gülen Rossi, Türkiye'nin adını gördüğü an suratı düştü.

İşte Rossi'nin o anları;

Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın

Rossi, kura sonrası yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı'nın güçlü bir ekip olduğunu belirterek, iki tarafın da eşit şansa sahip olduğunu ifade etti. Rossi, "Dürüst olmak gerekirse, kurada yer alan dört takımdan yalnızca birini çekmek istemiyordum ve o da Türk Milli Takımıydı" dedi. Marco Rossi, kura çekiminin ardından mlsz.hu'ya yaptığı açıklamada. "Bu, diğer muhtemel rakiplerin daha zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Ancak Türkleri çok iyi tanıyoruz ve onların ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorum. Özellikle deplasmanda bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Bu yıl hazırlık maçında karşılaşmıştık, Uluslar Ligi'nde ise dört yıl önce birbirimize rakip olmuştuk. Uluslar Ligi maçlarımız çok uzun zaman önceydi, bu nedenle onlardan özel bir çıkarım yapmak mantıklı değil. Ancak bu yılki hazırlık maçında gördük ki, Türklerin çok yetenekli genç oyuncuları var ve hem takım olarak hem de bireysel anlamda çok güçlüler. Bizim için kilit nokta, oyuncuların Mart ayındaki maçlara iyi bir formda gelmesi. Herkes kendi kulübünde oynar ve maçlara yeterli özgüvenle çıkarsa, şansımız artar. Bu eşleşmenin favorisi biz değiliz ama Türkler de değil. İki takımın da yarı yarıya şansı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Hiç korkma bunlar bu macı verir

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıbakış:

Adam sevindi Karadağ gibi bir takımı yenemeyen Türkiye. Macaristan için çantada keklik onun için sevindi

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBAYAT SELIM:

Niye cekinecekki,bizi cok rahat yenerler

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Biz zoru seven bir milletiz bununda hakkından geliriz Allah'ın izniyle.

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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Biz kendimizi dev aynasında görüyoruz galiba

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Haber YorumlarıEmir Güler:

ne var sürat ifadesinde sanki çok iyi işler yapıyoruz da

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