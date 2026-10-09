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Kupa Voley'de Sungurlu Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-1 yendi

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 3. Grup maçında Sungurlu Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-1 yendi. Mücadele 115 dakika sürdü, setler 23-25, 25-23, 25-20, 25-20 sonuçlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin Okumuş, Vedat Kırçova

Sungurlu Belediyespor: Kemal Kayhan, Oğulcan Yatgın, Mestre, Eneshan Can, Ensing, Espeland (Ümit Demir, Serkan Koçak, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı)

Sultanbeyli Belediyespor: Corre, Grozdanov, Emin Gök, Burhan Zorluer, Abdullah Çam, Cağatay Durmaz (Caner Ergül, Yılmaz Üner, Mustafa Çervatoğlu, Oğuzhan Karasu, Emre Berat Fırat, Sercan Yüksel Bıdak, Turgay Doğan)

Setler: 23-25, 25-23, 25-20, 25-20

Süre: 115 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 3. Grup maçında Sungurlu Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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