Kupa Voley'de Sungurlu Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-1 yendi

Kupa Voley'de Sungurlu Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 3. Grup maçında Sungurlu Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-1 yendi. Mücadele 115 dakika sürdü, setler 23-25, 25-23, 25-20, 25-20 sonuçlandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin Okumuş, Vedat Kırçova
Sungurlu Belediyespor: Kemal Kayhan, Oğulcan Yatgın, Mestre, Eneshan Can, Ensing, Espeland (Ümit Demir, Serkan Koçak, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı)
Sultanbeyli Belediyespor: Corre, Grozdanov, Emin Gök, Burhan Zorluer, Abdullah Çam, Cağatay Durmaz (Caner Ergül, Yılmaz Üner, Mustafa Çervatoğlu, Oğuzhan Karasu, Emre Berat Fırat, Sercan Yüksel Bıdak, Turgay Doğan)
Setler: 23-25, 25-23, 25-20, 25-20
Süre: 115 dakika
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 3. Grup maçında Sungurlu Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor'u 3-1 yendi.