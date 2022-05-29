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Kulüp tarihinde ilki başardılar! 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

Haberler.com - Spor
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Kulüp tarihinde ilki başardılar! 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

TFF 2. Lig play-off final maçında Bodrumspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Bodrumspor ile Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

BODRUMSPOR TARİHİNDE İLK KEZ 1. LİG'E YÜKSELDİ

Bodrumspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Erdem Çetinkaya, 39. dakikada Samet Yalçın ve 53. dakikada Cenk Şen kaydetti. Karacabey Belediyespor'da Berk Ali Nizam, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu zaferle Bodrumspor tarihinde ilk kez Spor toto 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Yeni sezonda 1. Lig vizesi alan diğer takımlar Pendikspor ve Sakaryaspor olmuştu.

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