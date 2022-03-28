Küçükmeral 'Adayım' dedi

ERZURUM (İHA) - Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Sporlar Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral Atlı Sporlar Federasyon Başkanlığına aday olduğunu Erzurum'da açıkladı.

Atlı Sporların Geleneksel Spor Dalları Federayonundan ayrılarak kendi başına bir federasyon olmasının ardından bu federasyon için ilk adaylığını açıklayan isim Mustafa Küçükmeral oldu.

Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen Küçükmeral, Ata Sporumuz Ciridin kalbinin attığı yer olan Dadaşlar Diyarı'nda Atlı Sporlar Federasyon Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Erzurum'un ciridin mihenk taşı

Özellikle Erzurum'un ata sporumuz ciridin mihenk taşlarından biri olduğunu ve bu nedenle federasyon başkanlığına adaylığını Erzurum'da açıklamayı tercih ettiğinin altını çizen Mustafa Küçükmeral, "Erzurum geleneksel spor dallarının mihenk taşı, Alpaslan Ceylan hoca ile (Türkiye- Manas Üniversitesi Rektörü) uzun yıllar birlikte çalıştım. Asbaşkanlık yaptım, bu nedenle Erzurum'u çok iyi tanıyorum. Federasyon Başkanlığına adaylığımı da Dadaşlar diyarında açıklıyorum" diye konuştu.

Amatör ruhla çalışacağı ama profesyonelleşmeliyiz

Atlı Sporlar Federasyon Başkan Adayı Mustafa Küçükmeral, "Amatör ruhla çalışacağız, ama gelenekselliğin ruhunu bozmadan da profesyonelleşmeliyiz" dedi.

Ata sporumuz ciridin tüm sorunlarını ve sıkıntılarını da bildiğine dikkat çeken Küçükmeral, "Camianın tüm dertlerini ve sıkıntılarını biliyorum. Kendim atçılık yaptığım ve yarışlara katıldığım için hür türlü zorlukları biliyorum, devletimizin bize vereceği destek ve imkanlar doğrultusunda bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız" dedi.

Geleneksel spor dallarını okullara ders olarak sokmamız lazım

Federasyon Başkan Adayı Mustafa Küçükmeral, geleneksel spor dallarının okullarda ders olarak verilmesini gerektiğinin altını çizerek, "Bizim bir an önce geleneksel spor dallarını okullara ders olarak sokmamız lazım" dedi.

Federasyon seçimleri öncesinde liste çalışmalarına da değinen Küküçmeral, "Benim yanıma damdan düşen gelsin" diye konuştu.

Bu arada toplantıya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak Asbaşkanı Günal Genç, Cirit Asbaşkanı Sinan Çoban ile Atlı Cirit İl Temsilcisi Bahri Önal ile İş İnsanı Ayhan Buzlak ile atlı spor kulüp yönetici ve temsilcileri katıldı. - ERZURUM