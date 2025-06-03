Köyceğiz'de Satranç Turnuvası Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Köyceğiz'de Satranç Turnuvası Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası'na birçok ilden satranç sporcuları katıldı. 72 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye girenlere ödüller verildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasına birçok ilden satranç sporcuları katılarak yoğun ilgi gösterdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği tarafından, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu'nda "Köyceğiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi. Yarışma direktörü ve Başhakem Sedat Aksoy'un yönettiği turnuvaya; Amasya, Ankara, Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Van ve Yalova'dan satranç sporcuları katıldı. Köyceğiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası'na katılan satranç sporcuları kazanmak için kıyasıya mücadele etti. 72 sporcunun başvurduğu turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa-madalya ve tüm sporculara da "Katılım Belgesi" verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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