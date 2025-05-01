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Köyceğiz'de Engelsiz Bocce Müsabakası Düzenlendi

Köyceğiz'de Engelsiz Bocce Müsabakası Düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 'Yan Yanayız' projesi kapsamında gerçekleştirilen Engelsiz Bocce müsabakası renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler kıyasıya mücadele ederken, Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh İlkokulu ve Ortaokulu Bocce takımları birinci oldu. Katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "Yan Yanayız" projesi kapsamında Engelsiz Bocce müsabakası gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü'nün "Yan Yanayız" projesi kapsamında ilçede düzenlenen Engelsiz Bocce müsabakasında öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin de ortaya çıktıüı müsabakada Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh İlkokulu ve Ortaokulu Bocce takımları birinci oldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen öğrencilere katılım belgelerini takdim etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müsabakaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, il finallerinde ilçemizi temsil edecek takımlarımıza başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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