Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Köyceğiz'de Eczacılık Bayramı Satranç Turnuvası Büyük Mücadelelere Sahne Oldu

Köyceğiz'de Eczacılık Bayramı Satranç Turnuvası Büyük Mücadelelere Sahne Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 14 Mayıs Eczacılık Bayramı Satranç Turnuvası, 45 sporcunun katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Turnuva sonunda ödül töreni ile dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 14 Mayıs Eczacılık Bayramı Satranç Turnuvası'nda oyuncular kıyasıya mücadele etti.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen "Köyceğiz 14 Mayıs Eczacılık Bayramı Satranç Turnuvası" 45 sporcunun katılımıyla sorunsuzca tamamlandı.

Turnuva Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda 8, 10, 12 Yaş ve Açık Kategori olmak üzere dört farklı kategoride düzenlendi. Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde; ilk üç dereceyi elde eden sporculara kupa verilirken 4. lük ve turnuvayı tamamlayan tüm sporculara madalya verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.