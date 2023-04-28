Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası ikinci gün yarışları yapıldı

Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışlarının ikinci günü tamamlandı.

Yarışçılar, Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki ikinci gün yarışlarında 500 metrelik parkurda mücadele ettiler.

Yarışlar, büyük erkekler ve kadınlar, genç erkekler ve kadınlar, yıldız erkekler ve kadınlar, minik erkekler ve kadınlar K1 (Tekli Kayak) C1 (Tekli Kano) kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gül, Köyceğiz'deki yarışlara Türkiye'nin birçok ilinden minik, genç, yıldız ve büyük kategorideki sporcuların geldiğini söyledi.

Yarışların keyifli ve çekişmeli geçtiğini ifade eden Kadir Gül, "Geleceğin sporcularını, geleceğin olimpiyat şampiyonlarını belirleyeceğimiz bu organizasyonlarda hakikaten gördük ki kano sporu artık Türkiye'de revaçta olan, gelişmekte olan sporlar arasında yükselen bir yıldız oldu. Bu konuda çok mutluyuz. Türkiye Kano Federasyonu olarak bu konuda ümitliyiz. Yarının olimpiyatlarında madalya getirecek branşlardan birisi olmaya namzet bir branşımız var." diye konuştu.

Yarışlar, yarın sona erecek.