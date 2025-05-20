Köy Okullarına Spor Malzemesi Desteği

Köy Okullarına Spor Malzemesi Desteği
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, köy okullarının spor malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için proje kapsamında çeşitli ekipmanlar dağıtmaya başladı. İl Müdürü Kasapoğlu, projenin amacını gençleri spora teşvik etmek olarak belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Özel İdare ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen "Spor Eğitim El Ele: İkinci Yüzyılda Hedefe" projesi çerçevesinde, il genelindeki köy okullarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla spor malzemeleri dağıtılmaya başlandı.

Proje çerçevesinde 100 adet basketbol potası, 100 adet voleybol direği, 100 bilek güreşi masası, 100 masa tenisi masası, 100 hentbol kale takımı ve 100 badminton direği spor malzemeleri dağıtımı başladı.

İl Müdürü Kasapoğlu yaptığı açıklamada: "Amacımız gençlerimizi spora teşvik etmek, onları hem fiziksel hem zihinsel anlamda desteklemek. İlçelerdeki okullarımızın ve merkezlerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, bu dağıtımı gerçekleştirdik. Sporun yaygınlaşması ve gençlerin daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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