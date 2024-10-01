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Koşuyolu Hastanesi'nde 'Sağlıklı Kalpler Sezonu' Futbol Turnuvası Düzenlendi

Koşuyolu Hastanesi'nde 'Sağlıklı Kalpler Sezonu' Futbol Turnuvası Düzenlendi
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Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 'Sağlıklı Kalpler Sezonu' futbol turnuvasında eski futbolcular Hami Mandıralı ve Mehmet Özdilek gibi isimler sahada mücadele etti. Turnuvanın final maçı teknik ekip ile radyoloji takımları arasında oynandı ve penaltılarla teknik ekip galip geldi. Binali Yıldırım, şampiyon takımın kupa ve madalya törenine katıldı.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 'Sağlıklı Kalpler Sezonu' futbol turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvanın gösteri maçında Hami Mandıralı, Mehmet Özdilek gibi isimlerin yer aldığı turnuvada kupayı Binali Yıldırım verdi.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 'Sağlıklı Kalpler Sezonu' sloganı ile gerçekleştirildi. Turnuvayı, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Binali Yıldırım, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali tribünden takip etti. Turnuvanın final maçında Teknik Ekip ve Radyoloji takımları karşı karşıya geldi. 60 dakikanın sonunda 8 - 8 berabere sonuçlanan maç penaltılarda teknik ekibin galibiyeti ile sonuçlandı.

Eski futbolcular sahada ter döktü

Turnuvanın finalinin ardındab gösteri maçı gerçekleşti. Hadi Mandıralı, Mehmet Özdilek, İlker Yağcıoğlu, Hasan Ökmen gibi futbolun efsane isimleri sahaya çıkarak ter döktü. Taraflar, kıyasıya mücadele etti. Maç öncesi Binali Yıldırım ile Mehmet Özdilek arasında yüzleri gülümseten diyaloglar yaşandı. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan teknik ekibe madalya ve kupasını Binali Yıldırım verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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