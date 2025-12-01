Körfezli Minik Sporcular, Karate Şampiyonası'ndan 23 Madalya ile Döndü

Kocaeli'de düzenlenen Öğretmenlere Saygı Kocaeli Karate Şampiyonası'nda Körfezli minik sporcular 23 madalya topladı.

Kocaeli Gelişim Ligi, 24 Kasım Öğretmenlere Saygı Kocaeli Karate Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyona 15 kulüpten 525 sporcunun iştirakiyle küçükler, yıldızlar ve minikler yaş kategorilerinde yapıldı. Öğretmenlere Saygı Kocaeli Karate Şampiyonası adıyla düzenlenen başarıyla geçen organizasyona yoğun katılım oldu. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü de 33 karateciyle şampiyonada yer aldı. Körfez ekibi 8 altın, 3 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 23 madalya alarak şampiyonayı büyük başarıyla tamamladı. - KOCAELİ