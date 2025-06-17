Köprüler sarı-lacivert renklerle ışıklandırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğu nedeniyle İstanbul Boğazı'nda bulunan köprüler sarı-lacivertli renklerle ışıklandırıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğu nedeniyle İstanbul Boğazı'nda bulunan köprüler sarı-lacivertli renklerle ışıklandırıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğu sebebiyle sarı-lacivertli bayraklar geçtiğimiz hafta 1915 Çanakkale, Osmangazi, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asılmıştı.

Dün akşam da 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de sarı lacivertli renklere büründü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Apartmanı saran kötü kokular sonrası ekipler, çürümeye başlayan cesetle karşılaştı

Apartmanı saran kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
Fenerbahçe yeni kalecisini ezeli rakibinden alıyor

Livakovic gidiyor! Yerine ezeli rakipten kaleci gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.