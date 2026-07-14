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Konyaspor, Slovenya kampındaki hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Slovenya kampındaki hazırlıklarını sürdürüyor
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Konyaspor, Slovenya'nın Maribor şehrinde sürdürdüğü ikinci etap kamp hazırlıklarında dördüncü gün antrenmanını tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan çalışmada taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın Zorya Luhansk ile hazırlık maçına çıkacak.

İkinci etap kamp hazırlıkları için 11 Temmuz'dan bu yana Slovenya'nın Maribor şehrinde bulunan Konyaspor, yaptığı antrenmanla dördüncü günü geride bıraktı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, Slovenya kampının ilk hazırlık maçında yarın saat TSİ 18.30'da Ukrayna Premier Lig takımlarından Zorya Luhansk ile karşı karşıya gelecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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