Haberler

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşma öncesi son antrenmanını Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman ısınmanın ardından taktik çalışmalarla sona erdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım

Bir dönem efsaneydi son halini görenler tanıyamıyor
Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk çığ gibi büyüyor
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor