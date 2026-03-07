Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşma öncesi son antrenmanını Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman ısınmanın ardından taktik çalışmalarla sona erdi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı