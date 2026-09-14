Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Sahada pas oyunu ve bitiricilik ile devam eden antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı